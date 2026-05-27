جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في اليابان: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026 في اليابان
لمشاهدة البث المحلي لمباريات كأس العالم لكوت ديفوار من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم ياباني ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات اليابان على قناة NHK الوطنية المجانية.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في اليابان؟
في اليابان، تتقاسم حقوق البث لكأس العالم 2026 كل من هيئة البث العامة الوطنية، وشبكات التلفزيون التجارية الكبرى (عبر اتحاد اليابان)، ومنصات البث الرقمي.
إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:
📺 التلفزيون المجاني
- NHK: بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستبث NHK جميع مباريات اليابان مباشرة عبر قنواتها الأرضية والفضائية (بما في ذلك BS Premium 4K). يمكنك أيضًا مشاهدة تغطيتها مجانًا باستخدام تطبيق NHK+.
- Nippon TV (NTV): ستوفر تغطية أرضية لمجموعة مختارة من المباريات، بما في ذلك مباراة اليابان الثانية في دور المجموعات ضد تونس.
- Fuji TV: ستبث أيضًا مجموعة من المباريات، بما في ذلك تغطية الجولة الأولى من مرحلة خروج المغلوب.
📱 البث الرقمي والمتميز
- DAZN اليابان: لتوفير تغطية رقمية شاملة وعالية الجودة، ستقوم DAZN ببث مباريات البطولة مباشرةً، لتكون بذلك المنصة الرئيسية لمن يرغبون في مشاهدة المباريات خارج نطاق البث التلفزيوني المجاني.
- Abema: ستوفر خدمة البث الرقمي الشهيرة أيضًا تغطية حية وخيارات بث المباريات للمشجعين في اليابان.