بث مباريات كأس العالم 2026 من النمسا

المحطة المذاعة لكأس العالم 2026 في النمسا

في النمسا، تتقاسم شبكتان مجانيتان حقوق بث كأس العالم 2026: ORF (المحطة العامة) وServusTV (شبكة تجارية مملوكة لشركة Red Bull).

لمشاهدة المباريات من الخارج باستخدام VPN، اتصل بخادم نمساوي لبث المباراة مجانًا على ORF. أو يمكنك الاتصال بخادم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاهدة المباريات عبر beIN Sports Connect، على الرغم من أن هذه الطريقة تتطلب اشتراكًا إقليميًا مدفوعًا.









من خلال اتفاقية ترخيص فرعي، ستغطي الشبكتان جميع المباريات الـ 104 للبطولة الموسعة. وإليك كيفية تقسيم التغطية:

تقسيم المباريات: ستبث كل من ORF و ServusTV 52 مباراة مباشرة.

المباريات الرئيسية: تمتلك ORF الحقوق الحصرية لبث المباراة الافتتاحية والنهائي الكبير.

المنتخب النمساوي: بالنسبة للمباريات التي تشارك فيها النمسا، ستبث ORF المباراة الأولى والثالثة من دور المجموعات، بينما ستبث ServusTV المباراة الثانية من دور المجموعات (بالإضافة إلى مباراة دور الـ32، في حال تأهلت النمسا).

البث المباشر: ستتوفر تغطية رقمية شاملة وبث مباشر على منصتي ORF ON و ServusTV On .

ونظرًا لأن القناتين تُبثان على الهواء مجانًا، سيتمكن المشجعون في النمسا من مشاهدة بطولة 2026 بالكامل دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع في قنوات الكابل أو خدمات البث المباشر.