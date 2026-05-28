جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في المكسيك: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات المكسيك في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات المكسيك في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم مكسيكي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات المكسيك على القنوات الوطنية المجانية Televisa (عبر Canal 5 أو Las Estrellas) وTV Azteca (عبر Azteca 7)، أو ستُبث محليًا على ViX وTUDN En Vivo وAzteca Deportes En Vivo.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في المكسيك؟

في المكسيك، تتقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 بين شبكات وطنية كبرى مجانية (TelevisaUnivision وTV Azteca) ومزودي خدمات التلفزيون المدفوع.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

TelevisaUnivision و TV Azteca: بصفتها شبكات البث الوطنية المجانية، ستتشارك هذه الشبكات في تغطية مباريات مختارة عبر البث الأرضي طوال البطولة. يمكنك مشاهدة المباريات الرئيسية، بما في ذلك جميع مباريات El Tri ونهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر هوائيك الرقمي العادي على قنوات مثل Canal 5 و Las Estrellas و Azteca 7.

📱 البث الرقمي والمتميز

ViX: للحصول على تغطية شاملة، تُعد منصة البث المباشر التابعة لـ TelevisaUnivision الوجهة الرئيسية للبطولة في المكسيك، حيث ستبث جميع المباريات الـ 104 المدرجة في جدول البطولة على الهواء مباشرة. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل، والتغطية عبر منصات متعددة، والتحليلات المعمقة من الاستوديو من TUDN عبر ViX، بينما يمكن الوصول إلى البث الرقمي المجاني للمباريات التي تُبث على الهواء عبر TUDN En Vivo وAzteca Deportes En Vivo.







