جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في الكونغو: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

لمشاهدة البث المحلي من الخارج، اتصل بخادم في الكونغو وشاهد مباريات كأس العالم على قنوات البث الوطنية المجانية مثل RTNC (Radio-Television Nationale Congolaise) وTele Congo (في جمهورية الكونغو).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في الكونغو؟

في الكونغو (التي تشمل كل من جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، تتقاسم الشبكات الإقليمية الكبرى ومحطات البث العامة الوطنية حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:

التلفزيون المدفوع: تمتلك قناة «نيو وورلد تي في» الحقوق الحصرية للبطولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وستبث المباريات باللغة الفرنسية بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم قناة «سوبر سبورت» تغطية شاملة عبر قنوات التلفزيون المدفوع، حيث ستبث جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة عبر مجموعة قنواتها الرياضية المخصصة عبر منصات الأقمار الصناعية مثل «دي ستي في» و«كانال+» .

البث المجاني: تتعاون New World TV مع محطات البث الوطنية المحلية لضمان وصول الجمهور إلى البطولة. ولهذا السبب، من المتوقع أن توفر محطات البث العامة الوطنية مثل RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise في جمهورية الكونغو الديمقراطية) و Tele Congo (في جمهورية الكونغو) تغطية تلفزيونية مجانية للمباريات الرئيسية، بما في ذلك المباريات التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية الأفريقية.