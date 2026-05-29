البث التلفزيوني لمباريات البرتغال في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات البرتغال في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم برتغالي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات البرتغال على القنوات الوطنية المجانية RTP وSIC وTVI، بينما تتوفر تغطية كاملة ومميزة في جميع أنحاء البلاد عبر قناة Sport TV.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في البرتغال؟

في البرتغال، تتقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 بين شبكات البث الوطنية المجانية الكبرى (RTP وSIC وTVI) ومزودي خدمات التلفزيون المدفوع.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

RTP و SIC و TVI: بصفتها قنوات وطنية مجانية، ستتشارك هذه القنوات في تغطية مباريات مختارة عبر البث الأرضي طوال البطولة. يمكنك مشاهدة المباريات الرئيسية، بما في ذلك جميع مباريات المنتخب البرتغالي ونهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر هوائي رقمي عادي أو البث المجاني على RTP Play.

📱 البث الرقمي والمتميز

Sport TV: للحصول على تغطية شاملة، تعمل Sport TV كقناة التلفزيون المدفوع الرئيسية للبطولة في البرتغال، حيث تبث جميع المباريات الـ 104 في الجدول مباشرةً. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى الجدول الكامل للبطولة، والتعليق متعدد اللغات، والتحليل المتعمق في الاستوديو من خلال تطبيقSport TV وقنواتها الرياضية المميزة المخصصة.



