جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في البرازيل: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في البرازيل
لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام شبكة VPN، اتصل بخادم برازيلي وشاهد مباريات كأس العالم مباشرةً على القنوات المجانية ومنصات البث مثل TV Globo وSporTVوCazeTV.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في البرازيل؟
في البرازيل، تتقاسم شبكات التلفزيون التقليدية الكبرى والمنصات الرقمية حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون المجاني والمدفوع:Grupo Globo (عبر TV Globo و SporTV) هي القوة التقليدية الكبرى هنا. ستبث كل مباراة يشارك فيها المنتخب البرازيلي، والنهائي، ونصف المباريات المتبقية في البطولة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) و N Sports حقوق بث تلفزيوني جزئية.
- البث المباشر المجاني: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت، فستقوم منصة CazéTV الرياضية الرقمية الشهيرة جدًا ببث جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة مباشرةً ومجانًا تمامًا على YouTube.
- البث عبر التطبيق: يمكنك أيضًا مشاهدة تغطية Globo من خلال خدمة البث الرسمية الخاصة بها، Globoplay.