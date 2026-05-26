جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في الإكوادور: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، اتصل بخادم إكوادوري وشاهد مباريات كأس العالم على قناة Telemazonas التلفزيونية المجانية.

كما ستُعرض 30 مباراة من مباريات كأس العالم على قناة ESPN، المتاحة عبر التلفزيون التقليدي وكذلك عبر Disney+ في الإكوادور.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في الإكوادور؟

في الإكوادور، يتوفر أمام عشاق كرة القدم ثلاث طرق رئيسية لمتابعة كأس العالم 2026 عبر القنوات التلفزيونية المجانية وقنوات الكابل المدفوعة وخدمات البث المباشر.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:

التلفزيون المجاني: تُعد قناة «تيليأمازوناس» الشريك الوطني الرسمي للبث. وستقوم القناة ببث 40 مباراة على الهواء مباشرةً ومجانًا تمامًا ، بما في ذلك المباراة الافتتاحية، ونصف النهائي، والنهائي، والأهم من ذلك، كل مباراة من مباريات دور المجموعات التي يشارك فيها المنتخب الإكوادوري ( لا تري ).

التلفزيون المدفوع (تغطية كاملة): بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون تفويت ثانية واحدة من الأحداث، تمتلك DirecTV الحقوق الرئيسية للبث. ستبث القناة جميع المباريات الـ 104 مباشرة وبجودة عالية عبر قنوات DSports المخصصة، مع تحليلات لكأس العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

التلفزيون المدفوع (تغطية جزئية): ستبث ESPN (المتاحة عبر الكابل التقليدي و Disney+ ) أيضًا حزمة من 30 مباراة مباشرة ، بما في ذلك مباريات La Tri .