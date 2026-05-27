جدول البث التلفزيوني لإنجلترا في كأس العالم 2026: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات إنجلترا في كأس العالم من الخارج باستخدام شبكة خاصة افتراضية، اتصل بخادم في المملكة المتحدة وشاهد المباريات مباشرةً عبر BBC iPlayer أو ITVX.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في إنجلترا؟

في إنجلترا (والمملكة المتحدة بشكل عام)، يحصل عشاق كرة القدم على أفضل عرض ممكن: سيتم بث كأس العالم 2026 بالكامل مجانًا. بموجب قوانين البث في المملكة المتحدة، يُعتبر هذا البطولة حدثًا محميًا يُعرف بـ"جوهرة التاج"، مما يعني أنك لن تحتاج إلى أي اشتراكات تلفزيونية مدفوعة لمتابعة المباريات.

تنقسم مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة بالتساوي بين محطتي البث العامتين الرئيسيتين في البلاد:

BBC: ستبث 52 مباراة مباشرة عبر قنواتها الرئيسية (بشكل أساسي BBC One ). تشمل قائمة BBC مباراة إنجلترا المرتقبة في مرحلة المجموعات ضد غانا ، بالإضافة إلى حقوق البث الأول لثلاث من مباريات إنجلترا المحتملة في الأدوار الإقصائية إذا تأهلت.

ITV: ستبث المباريات الـ 52 الأخرى مباشرة عبر قناتي ITV1 و ITV4 . تمتلك ITV حقوق بث مباريات افتتاح البطولة في 11 يونيو، بالإضافة إلى مباراتين من مباريات إنجلترا في دور المجموعات: المباراة الافتتاحية ضد كرواتيا (الأربعاء 17 يونيو) والمباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد بنما (السبت 27 يونيو).

البث المباشر والمتابعة

إذا كنت تشاهد المباراة على هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو تطبيق تلفزيون ذكي، يمكنك البث المباشر لكل ثانية مجانًا:

BBC iPlayer : المنصة الرقمية التي تضم جميع مباريات BBC، وتقدم بثًا مباشرًا وإعادة للمباريات كاملة وأهم اللحظات.

ITVX : المركز الرقمي لجميع مباريات ITV. كما تطلق ITVX قناة مخصصة لكأس العالم تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقدم مباريات كلاسيكية ومحتوى من وراء الكواليس مثل برنامج "Inside The World Cup" .

النهائي: كالمعتاد، سيتم بث نهائي كأس العالم في 19 يوليو مباشرةً وبشكل متزامن على كل من BBC و ITV.