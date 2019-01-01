جحفلي: لا أعرف سر أهدافي في الدقائق الأخيرة وخطفنا فوزًا صعبًا

الهلال يتأهل إلى نصف نهائي الكأس على حساب الاتفاق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد جحفلي، مدافع الهلال السعودي عن سر أهدافه في الأوقات الصعبة مع الزعيم خاصة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات ربع النهائي التي أقيمت مساء الإثنين.

وقال جحفلي في تصريحات تلفزيونية: "لعبنا لقاء غاية في الصعوبة، ومباريات الكؤوس الأداء أهم من النتيجة ، وحققنا هدفنا بالفوز والتأهل".

وأضاف: "كنا على وشك الهزيمة والخروج من البطولة، ولكن روح اللاعبين حتى الدقائق الأخيرة هي من جاءت بالتعادل ومن ثم الفوز بهدف كاريلو".

وتابع جحفلي: "زملائي قاموا بتغطيتي عند تواجدي في الهجوم في أواخر دقائق المباراة، وبالفعل تمكنت من إحراز هدف التعادل والذهاب لوقت إضافي".

واختتم المدافع أنه لا يعرف سر أهدافه المتأخرة مع الهلال خاصًة في مباريات الكأس فقط، ولكن أكد أن أهم شيء هو صعود فريقه إلى نصف النهائي.

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ويواجه الهلال الفائز من لقاء التعاون والوحدة في ربع نهائي كأس الملك المقرر لها غدًا في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة في مدينة القصيم.