عدد كبير من لاعبي الهلال مازال مصيره معلقًا

أوضحت صحيفة البلاد السعودية أن 19 لاعبًا في الهلال يعيشون حالة من الترقب والانتظار للتقرير الفني الذي سيُقدمه المدرب ليوناردو جارديم إلى إدارة النادي ويتعلق بالفريق ولاعبيه واحتياجاته في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

الهلال تعاقد مع جارديم هذا الصيف لقيادة الفريق في الموسم القادم، وقد ضم المهاجم المالي موسى ماريجا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بورتو، ويرتبط حاليًا بعدد من الأسماء أبرزها فواز القرني ولوكاس مورا.

البلاد أوضحت أن الإدارة الهلالية تنتظر تقرير جارديم لحسم مصير 19 لاعبًا، وتتضمن تلك المجموعة اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، واللاعبين العائدين من الإعارة، وكذلك اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الموسم القادم وأبرزهم المدافع محمد جحفلي ولاعب الوسط المهاجم هتان باهبري.

ومن المتوقع أن يُسلم جارديم تقريره لإدارة الهلال بعد انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، والذي سيبدأ في الخامس من يوليو القادم بتجمع اللاعبين وإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية المعتادة، ومن ثم يتوجه الفريق إلى النمسا يوم 12 يوليو لبدء معسكره الخارجي.

يُذكر أن الهلال يستهدف الموسم القادم الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي تُوج به في الموسمين الأخيرين، والعودة للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا الذي فاز به عام 2019.