"جُبن" أتلتيكو مدريد يحرمهم من انتصار عريض.. تعادل مخيب مع مانشستر يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف لكل منهما، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح أتلتيكو مدريد في التقدم بالنتيجة بالدقيقة السابعة عبر جواو فيليكس، في شوط كانت الأفضلية واضحة للغاية لكتيبة دييجو سيميوني.

ورغم أفضلية الروخيبلانكوس حتى بالشوط الثاني، استطاع البديل إيلانجا إدراك التعديل في الدقيقة 80 من تسديدة تعامل معها أوبلاك بصورة خاطئة.

تعادل مخيب للآمال في واندا ميتروبوليتانو لأتلتيكو بالنظر إلى أداء يونايتد الذي كان ليوسع تقدم النادي الإسباني كثيرًا إن استغل فرصه.

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أما في ملعب النور، تعادل أيضًا بنفيكا مع أياكس ولكن هذه المرة بهدفين لكل منهما.

دوشان تاديتش منح التقدم للنادي الهولندي في الدقيقة 18، قبل أن يحرز سيباستيان هالير هدفًا عن طريق الخطأ بمرماه بالدقيقة 26.

لكن المهاجم الإيفواري سرعان ما عاد وأدرك المقدمة لفريقه بعدها بثلاث دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني أحرز رومان ياريمتشوك التعديل لأصحاب الديار في الدقيقة 72.

يذكر أن قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين قد تم إلغاؤها، لذلك يتعين على أي من الأربعة فرق الفوز في الإياب للتأهل إلى ربع النهائي.