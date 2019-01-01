جاهزية رومارينيو ومروان دا كوستا لمواجهة كلاسيكو الاتحاد والهلال

أكد على جاهزية رومارينيو للمشاركة في لقاء الهلال عقب تعافيه من الإصابة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن جاهزية الثنائي مروان دا كوستا ورومارينيو للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وينتظر الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة سلافين بيليتش عودة الثنائي، قبل المواجهة المهمة المقبلة أمام نادي الهلال ف مباراة الكلاسيكو.

الهلال يلتقي بالاتحاد يوم الخميس المقبل في قمة مباريات الجولة الـ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جيسوس: #الهلال الآن يتصدر الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن #النصر، ويمتلكون فريق جيد لتحقيق الألقاب. pic.twitter.com/wKrPMoDcrN — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 19, 2019

الجهاز الطبي بنادي الاتحاد، أكد على جاهزية رومارينيو للمشاركة في لقاء الهلال عقب تعافيه من الإصابة.

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وعلى الجانب الأخر، ينتظر الجهاز الفني الموقف النهائي للمدافع المغربي دا كوستا في لقاء الهلال من عدمه بعد أن تعرض الأسبوع الماضي لإصابة في العضلة منعته من المشاركة في لقاء الرائد الماضي.