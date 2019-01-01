جاهزية الثلاثي المحترف في الهلال لمواجهة أحد

الهلال يسعى لمواصلة الانتصارات أمام أحد بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن الثلاثي الأجنبي للهلال سيدعم الفريق أمام أحد، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الهلال نظيره أحد، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "جامعة الملك سعود".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن جوميز وجيوفينكو وإدواردو جاهزين لخوض اللقاء، ولم يعان أحدهم من أي إصابة تمنعهم من التواجد في القائمة.

وظهر الثلاثي في تدريبات الفريق أمس، حيث تأكد الكرواتي زوران ماميتش أن الثلاثي جاهز للمشاركة في اللقاء أمام أحد وتفادي أي مفاجآت.

ويسعى الهلال لتعزيز صدارته للدوري السعودي للمحترفين، قبل مواجهة النصر، في ديربي الرياض، نهاية الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ25.

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ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة من 23 مباراة حيث حقق الفوز في 17 وتعادل في 5 وتلقى هزيمة واحدة.