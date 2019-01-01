جانجون يطيح بموناكو ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الفرنسية

المفاجأت تتواصل في كأس الرابطة الفرنسية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح جانجون في مواصلة المفاجأت وأطاح بموناكو من المربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية، ليكون أول المتأهلين في المباراة النهائية.

وعاد جانجون في النتيجة من بعيد بعدما قلب تأخره لتعادل في الشوط الثاني، وحقق الفوز بركلات الترجيح.

وأقصى جانجون باريس سان جيرمان من ربع النهائي في كبرى المفاجأت، ومن قبلهم نيس في دور الـ16.

اختلف المدربون والنتائج السلبية مستمرة.. موناكو يودع كأس الرابطة الفرنسية بعد الخسارة من جانجون بركلات الترجيح. 👋 pic.twitter.com/DtPVb7qM3d — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وتعرض المدافع الفرنسي ويليام فانكوير للطرد في الدقيقة 14، ليكمل موناكو اللقاء بـ10 لاعبين حتى نهايته.

إلا أن روني لوبيز تقدم لفريق الإمارة في الدقيقة 18، ثم تبعه الروسي ألكسندر جولوفين بهدف ثاني في الدقيقة 24.

ونجح أصحاب الأرض في الشوط الثاني في العودة بالنتيجة، فعدل ميندي النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وعدل ماركوس تورام النتيجة بهدف في الدقيقة 56، ليعود جانجون في اللقاء، وينتهي الشوط الثاني بالتعادل وليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

1 - Guingamp have qualified for the Coupe de la Ligue final for the 1st time in their history. Astérix. pic.twitter.com/6JhSFzH4Po — OptaJean (@OptaJean) January 29, 2019

ونجح جانجون في التأهل لأول مرة لنهائي كأس الرابطة الفرنسية في تاريخه، بالفوز بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.

وينتظر جانجون الفائز من مواجهة الغد بين بوردو وستراسبورج في ثاني لقاءات المربع الذهبي لمعرفة خصمه في المباراة النهائية.