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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

جاميرو ينشر صورة مروعة لإصابته أمام برشلونة

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Getty Images
كيفين جاميرو مهاجم فريق فالنسيا ينشر صورة لتطور إصابته التي تعرض لها بالأمس أمام برشلونة مع فريقه فالنسيا بالجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

نشر النجم الفرنسي كيفين جاميرو مهاجم فريق فالنسيا صورة جديدة لتطور إصابته التي تعرض لها أمام برشلونة بالأمس ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الليجا.

جاء هذا في صورة وضعها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" واكتفى بالتعليق عليها بشكل مقتضب.

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وكتب جاميرو على الصورة: "صورة من اليوم التالي للحفلة التنكرية التي حضرناها في ملعب الكامب نو بالأمس، شكرًا للجميع على دعمهم المتواصل".

وكان جاميرو قد غادر أرض ملعب المباراة بعدما أخطأ الطريق للكرة وسدد رأس جيرارد بيكيه برأسه بدلًا من الكرة ليقع كل منهما أرضًا فورًا

وكان جاميرو قد سجل الهدف الأول لفريق فالنسيا في اللقاء الذي أقيم مساء الأمس السبت على أرض ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

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جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما بعد أن أضاف دانييل باريخو الهدف الثاني من ركلة جزاء وتعادل ميسي لبرشلونة بهدفين متتاليين.

 

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