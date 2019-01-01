جالياني يكشف محاولاته للتعاقد مع كونتي وساري

حتى جيامباولو.. ولكن في النهاية الصينيون أرادوا مونتيلا.

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف أدريانو جالياني المدير التنفيذي السابق لميلان الإيطالي، عن محاولاته للتعاقد مع أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الحالي، وماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي، وماركو جيامباولو المدرب الحالي للروسونيري.

وقال جالياني لسبورت ميدياست في عيد ميلاده الخامس والسبعين:"لقد كنت مهتماً للغاية بالتعاقد مع كونتي ولكن لم أستطع الحصول عليه أبداً".

وأضاف:"ساري أيضاً كان قريباً من ميلان، ولكن للأسف لم يصل. في صيف 2016 حاولت التعاقد مع جيامباولو أيضاً، لقد أتى إلى منزلي لأجل المحادثات".

وأوضح:"أعتبره معلماً عظيماً لكرة القدم، كما أنه يلعب بنظام (سيلفيو) بيرلسكوني المفضل، 4-3-1-2. ولكن بأي حال، كان الملاك الصينيون يريدون (فينشنزو) مونتيلا".

يذكر أن جالياني كان المسئول عن تعاقدات ميلان لـ30 عاماً رفقة الرئيس السابق سيلفيو بيرلسكوني، والذان يعملان معاً الآن في نادي مونزا بالدرجة الثالثة.