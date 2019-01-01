جالياني: واندا ضحية ذكورية كرة القدم

قائد ميلان السابق يتمنى لتوفيق لإنتر

هيثم محمد فيسبوك تويتر

دافع أدريانو جالياني، نائب رئيس ميلان السابق ومونزا الحالي، عن واندا نارا، زوجة ووكيلة مهاجم إنتر ماورو إيكاردي، وقال إنها ضحية سيطرة الذكور في كرة القدم.

الأزمة بين إنتر من جانب، وواندا وزوجها على الجانب الآخر وصلت لطريق مسدود بعدما قرر النادي الإيطالي منع إيكاردي من التدرب مع المجموعة.

مانشيني يهاجم بالوتيلي ويتوقع بطل الدوري الإيطالي

وقال جالياني مع "كوريري ديلا سيرا": "واندا ضحية ذكورية عالم كرة القدم، لو ما قالته من تصريحات خرج من رايولا أو مينديش سيكون محط الإشادة".

وأضاف: "أما عندما تتحدث هي فتتحرك أعاصير، برأيي هذا أمر غير عادل، إيكاردي على الجانب الآخر مهاجم رائع وأتمنى ضمه لأي فريق أملكه".

اتفاق وشيك بين إنتر ومانشستر بخصوص سانشيز

وعلق جالياني على تراجع إنتر وميلان: "أتمنى عودة ميلانو للريادة رياضياً كما هي اقتصادياً، وكما كانت في الستينيات عندما فاز الفريقان بدوري الأبطال".

وأتبع: "منذ تتويج ميلان بالسكوديتو وإنتر بالثلاثية ويوفنتوس مهيمن، أتمنى عودة الفريقان للقمة مجدداً".

ويلعب مونزا الذي يتشارك جالياني وسيلفيو بيرلسكوني، رئيس ميلان السابق، في ملكيته أمام فيورنتينا مساء الأحد في كأس إيطاليا.