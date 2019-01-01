جالياني مهاجمًا الاتحاد الأوروبي: حولّنا ميلان من الإفلاس للفوز بالبطولات بـ3 سنوات

ميلان يعود للمعاناة مجددًا مع الاتحاد الأوروبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

عاد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عن طريق اللجنة المالية للتحقيق في أوضاع ميلان الإيطالي الاقتصادية.

ويأتي ذلك رغم الضمانات التي قدمها الروسونيري سابقًا إلا أن عودة التحقيقات مجددًا مع تراجع مستوى أداء الفريق يثير الجدل.

وهاجم أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان السابق قرارات قوانين اللعب المالي النظيف.

فتأتي أغلب خروقات قوانين اللعب المالي لميلان بسبب أعوام 2015 و2016 و2017.

ليتحدث جالياني عن الأمر: "في رأيي، النظام ليس صحيحًا، لقد أخذنا ناديًا كان يشارف على الإفلاس وساهمنا في فوز بالدوري والدوري الأوروبي وكأس الإنتركونينتال فقط في 3 سنوات".

وتابع: "اليوم لا يوجد شيء مستحيل، مع قوانين اللعب المالي النظيف ميلان برلسكوني، كان واحدًا من الفرق التي فازت بـ5 دوري أبطال أوروبا، لم لتكن موجودة".

وواصل: "لقد وقعت على استقالتي في الثالث عشر من أبريل 2017، لازالت مشجع لميلان لكن لا أريد الحديث بشكل أكبر، لديهم إدارة وهي شركة أمريكية كبيرة، هم من يتحدثون عن النادي".

وباع برلسكوني ميلان بعد 30 عامًا من تولي رئاسته، للي هونجيونج الصيني، والذي فشل في مواصلة تواجده على رأس النادي، ليتحول لمستثمر أمريكي أليوت.