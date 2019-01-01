جالياني: إبراهيموفيتش لم يرغب بترك ميلان وكان سيشكل ثنائية مع تيفيز

السويدي عاد لصفوف الروسونيري مجدداً

علق أدريانو جالياني، إداري ميلان السابق ومونزا الحالي، على تعاقد الروسونيري مجدداً مع زلاتان إبراهيموفيتش، وأكد أن الأخير لم يرغب بالرحيل في 2012.

إبرا لعب مع الروسونيري ما بين 2010 و2012، وفاز بالدوري والسوبر، ثم رحل إلى بي إس جي بصفقة مشتركة مع زميله تياجو سيلفا.

وقال جالياني مع "لاجازيتا": "إبرا لن يرغب بالرحيل، ولكن بعناه بسبب عجز الموازنة، في ميركاتو يناير كان يفترض أن يرحل باتو إلى بي إس جي ونضم تيفيز من سيتي".

وأضاف: "كان حلماً تكوين ثنائية إبراهيموفيتش-تيفيز، ولكن كل شيء لم يسر كما أردنا، كنا سنستمر في الفوز ونتفوق على يوفي، صيف 2012 كان وقت وداع الكبار".

واستمر: "إبرا بقي صامتاً بعد بيعه لباريس، وبعدها أجرى حواراً أشاد بي، أتذكر يوم فزنا بالدوري نزع شعار السكوديتو عن قميص إنتر وقال لي هذا أصبح لنا".

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وأتبع جالياني: "شخص صاحب شخصية وقوي معنوياً، في 31 عاماً بميلان لم أر لاعب يهدد زميلاً له لأنه لا يتدرب جيداً، هكذا هو رده، برأيي عودته ستجلب جواً جديداً لميلان، حاولت معه ليأتي لمونزا ولكن رفض".

وعن كيفية ضمه من برشلونة: "كنت في برشلونة ورئيس برشلونة روسيل في عطلة بإبيزا ولكن عاد خصيصاً بسبب صداقتنا مثلما حدث في 2008 بصفقة رونالدينيو، عندم ذهبت لدفع الحساب ولكن لم تعمل كروتي".

وختم: "مزحت معهم أن لا تقلقوا، نملك الأموال لشراء إبراهيموفيتش، أتذكر كيف ضحك الأخير على الأمر كشخص مجنون".

وأعلن ميلان عودة إبرا رسمياً لصفوفه مساء الجمعة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جالاكسي الأمريكي.