جاليارديني يقترب من الرحيل عن إنتر

لاعب الوسط قريب من تغيير قميصه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات روبيرتو جاليارديني قريبًا من الرحيل عن إنتر بعد موسم ونصف فقط من انضمامه إليه قادمًا من أتالانتا مقابل 22 مليون يورو.

إذ أفادت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن النادي في مفاوضات حالية مع فيورنتينا وتورينو لبيع لاعب وسطه صاحب الـ24 عامًا مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو.

ورغم أنه جاء بآمال كبيرة، إلا أن صاحب الـ24 عامًا لم ينجح في إقناع المدرب لوتشيانو سباليتي بمنحه المقعد الأساسي الموسم الماضي، وقد خرج من الصورة تمامًا هذا الموسم، إذ لم يلعب سوى 11 مباراة مع الإنتر هذا الموسم أحرز خلالها هدفين.

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وفيما أشارت صحيفة توتوسبورت لرغبة تورينو في ضم جاليارديني لدعم صفوف المدرب والتر مادزاري، أكد موقع توتوميركاتوويب أن ستيفانو بيولي يرى في لاعب أتالانتا السابق القطعة الناقصة في خط وسط فيورنتينا، ولذا يتحدث الفريقان مع إدارة النيرادزوري أملًا في إتمام الصفقة خلال يناير الجاري.