إدارة نادي جالطة سراي التركي تُطالب الاتحاد والهلال بباقي مستحقاتهم

إدارة جالطة سراي تنتظر الحصول على 2 مليون من نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تطرقت أحدى الصحف التركية إلى أن إدارة نادي جالطة سراي التركي تنتظر 7 ملايين يورو من الأندية السعودية نظير مستحقات لاعبيها.

وبحسب صحيفة "صباح" التركية فإن إدارة جالطة سراي تنتظر الحصول على 2 مليون من نادي الهلال قسط اللاعب بافتيمبي جوميس هداف الفريق وثالث هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الإطار نفسه تنتظر إدارة النادي 5 ملايين من نادي الاتحاد وهي جزاء مستحق من صفقة بيع اللاعب جاري رودريجيز الذي أنضم للعميد خلال الميركاتو الشتوي.

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الصحيفة أكدت أن إدارة النادي التركي تتجه إلى رفع قضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي الاتحاد (العميد) بسبب تأخر تحويل مستحقات رودريجيز.

يُذكر أن قيمة انتقال اللاعب جاري رودريجيز إلى نادي الاتحاد قد وصلت إلى 10 ملايين يورو.