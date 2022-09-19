جالتييه يدافع عن نيمار "الغاضب": كان محبطًا!

مدرب باريس سان جيرمان يدافع عن نيمار بعد شعوره بالغضب أثناء تغييره في مباراة ليون وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

اعترف كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بأن البرازيلي نيمار كان يشعر بالغضب بعد استبداله خلال مواجهة ليون، التي أقيمت مساء الأحد في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان حقق فوزًا ثمينًا على ليون بهدف دون رد، سجله ليونيل ميسي، في قمة الجولة الثامنة من موسم 2022-23 في الدوري الفرنسي.

وفي الدقيقة 86 من زمن المباراة، قرر جالتييه إخراج نيمار من الملعب، وإقحام الإسباني كارلوس سولير لزيادة السيطرة على الكرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال جالتييه عن رد فعل نيمار على تبديله في تصريحات ما بعد المباراة: "لقد خرج غاضبًا في رأيي بعض الشيء، كان يشعر بالإحباط".

وأضاف: "إنه أمر طبيعي، لديه سلوك مثالي، وهو الشخص الذي يعطي أفضل توازن للفريق، كما أنه كريم مع الجميع"، في إشارة إلى التمريرات الحاسمة التي يقدمها البرازيلي.

وتابع: "إنه فنان رائع، ومن الواضح أنه في مثل هذه المباريات يجب أن يبرز اللاعبون العظماء، مثل نيمار وميسي، لقد قدما أداءً جيدًا بالفعل".

وواصل جالتييه دفاعه عن نيمار قائلًا: "إنه جاهز، ولديه الكثير من الطموح هذا الموسم، سواء مع النادي أو على الصعيد الشخصي وكذلك مع منتخب بلاده".

جالتييه قرر عدم ذكر أي شيء عن غضب نيمار بعد استبداله، وأكد أنه يحاول توزيع الدقائق بين جميع اللاعبين.

واختتم جالتييه: "يصعب التعامل مع اللاعبين دائمًا، ولكن يجب أن تملك اللاعبين المناسبين من أجل الفوز، اللاعبون سيتوجهون إلى المنتخبات وبعد ذلك سيكون أمامنا 13 مباراة في الدوري ودوري الأبطال قبل كأس العالم، وعلينا التناوب والخروج من المباريات في أفضل حالة".