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الدوري الإنجليزي الممتاز

جاكيليكا العجوز يزيد من متاعب أرسنال خارج أرضه

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أرسنال يتأخر بهدف نظيف أمام إيفرتون
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح إيفرتون في التقدم أمام أرسنال بهدف نظيف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ضمن مواجهات الجولة الـ33.

وجاء هدف المدافع الإنجليزي المخضرم، مستغلاً تخبط دفاعي للجنرز في كرة ثابتة، ليسجل هدف التقدم بسهولة دون رقابة.

وأصبح الدولي الإنجليزي السابق، بفضل هدفه، أكبر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي.

مسجلاً هدفه بعمر الـ36 عامًا، و233 يوماً، في المباراة رقم 20 له أمام أرسنال.

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مشاركة المدافع الإنجليزي السابق، جاءت على حساب زميله مايكل كين، الذي تعرض لإصابة في عمليات الإحماء، قبل بداية اللقاء.

ويعد هدفه الأول منذ أبريل 2017، والهدف رقم 800 لإيفرتون في البريميرليج.

ليزيد من متاعب دفاع أرسنال، والأرقام السلبية له الموسم الحالي، بعدما فشل لاعبي أوناي إيمري في الحفاظ على نظافة شباكهم في 15 مباراة خارج قواعده بالدوري الموسم الجاري، ومباراة وحيدة من آخر 25 مباراة.

ويسعى أرسنال للفوز للانقضاض مجددًا على المركز الثالث في جدول الترتيب بدلاً من توتنهام.

ويشتعل صراع مقعد دوري الأبطال، بين أرسنال، توتنهام، تشيلسي، مانشستر يونايتد.

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