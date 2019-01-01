جاكيليكا العجوز يزيد من متاعب أرسنال خارج أرضه

أرسنال يتأخر بهدف نظيف أمام إيفرتون

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح إيفرتون في التقدم أمام أرسنال بهدف نظيف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ضمن مواجهات الجولة الـ33.

وجاء هدف المدافع الإنجليزي المخضرم، مستغلاً تخبط دفاعي للجنرز في كرة ثابتة، ليسجل هدف التقدم بسهولة دون رقابة.

وأصبح الدولي الإنجليزي السابق، بفضل هدفه، أكبر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي.

مسجلاً هدفه بعمر الـ36 عامًا، و233 يوماً، في المباراة رقم 20 له أمام أرسنال.

36y 233d - At 36 years and 233 days, Phil Jagielka is the oldest player to score in the this season. Veteran. — OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2019

مشاركة المدافع الإنجليزي السابق، جاءت على حساب زميله مايكل كين، الذي تعرض لإصابة في عمليات الإحماء، قبل بداية اللقاء.

ويعد هدفه الأول منذ أبريل 2017، والهدف رقم 800 لإيفرتون في البريميرليج.

⭕️ دينيس سواريز مع أرسنال حتى الآن



🏟️ 4 مشاركات في الدوري

❌ لم يبدأ أساسيًا ولا مرة

⏱️ 67 دقيقة لعب مع الجانرز



هذا يعد لغز غريب 🤷‍♂️ pic.twitter.com/4p3HFdSJxt — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

ليزيد من متاعب دفاع أرسنال، والأرقام السلبية له الموسم الحالي، بعدما فشل لاعبي أوناي إيمري في الحفاظ على نظافة شباكهم في 15 مباراة خارج قواعده بالدوري الموسم الجاري، ومباراة وحيدة من آخر 25 مباراة.

ويسعى أرسنال للفوز للانقضاض مجددًا على المركز الثالث في جدول الترتيب بدلاً من توتنهام.

ويشتعل صراع مقعد دوري الأبطال، بين أرسنال، توتنهام، تشيلسي، مانشستر يونايتد.