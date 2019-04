جاكيليكا العجوز يزيد من متاعب أرسنال خارج أرضه

نجح إيفرتون في التقدم أمام أرسنال بهدف نظيف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ضمن مواجهات الجولة الـ33.

وجاء هدف المدافع الإنجليزي المخضرم، مستغلاً تخبط دفاعي للجنرز في كرة ثابتة، ليسجل هدف التقدم بسهولة دون رقابة.

وأصبح الدولي الإنجليزي السابق، بفضل هدفه، أكبر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الحالي.

مسجلاً هدفه بعمر الـ36 عامًا، و233 يوماً، في المباراة رقم 20 له أمام أرسنال.

36y 233d - At 36 years and 233 days, Phil Jagielka is the oldest player to score in the this season. Veteran.