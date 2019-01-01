النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

جاكيلكا: من الرائع إحراز هدف في شباك آرسنال

التعليقات()
Getty
مدافع إيفرتون يتحدث عن هدفه في شباك المدفعجية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عبر مدافع إيفرتون فيل جاكيلكا عن سعادته بإحراز هدف الفوز في شباك المدفعجية في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج والتي انتهت بانتصار التوفيز بهدفٍ دون رد.

جاكيلكا تحدث لقناة سكاي سبورتس بعد المباراة وقال: "من الرائع الحفاظ على شباكنا نظيفة، ولكننا احتاجنا للضغط عليهم في بعض الأوقات وكنا الأقرب لإحراز أهداف أكثر".

جاكيليكا العجوز يزيد من متاعب أرسنال خارج أرضه

اختيارات المحررين

كما أضاف مدافع إيفرتون: "آرسنال فريق رائع، ولكننا استطعنا الفوز على تشيلسي أيضًا، لقد تمركزت بشكل جيد في الوقت المناسب لإحراز الهدف، من الرائع مواصلة الانتصارات".

وكان جاكيلكا قد شارك في المباراة كبديل قبل إحراز هدف الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لكتيبة المدرب ماركو سيلفا.

يذكر أن إيفرتون يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تراجع آرسنال للمركز الرابع.

 

إغلاق