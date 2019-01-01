جاكيلكا: من الرائع إحراز هدف في شباك آرسنال

مدافع إيفرتون يتحدث عن هدفه في شباك المدفعجية

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر مدافع إيفرتون فيل جاكيلكا عن سعادته بإحراز هدف الفوز في شباك المدفعجية في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج والتي انتهت بانتصار التوفيز بهدفٍ دون رد.

جاكيلكا تحدث لقناة سكاي سبورتس بعد المباراة وقال: "من الرائع الحفاظ على شباكنا نظيفة، ولكننا احتاجنا للضغط عليهم في بعض الأوقات وكنا الأقرب لإحراز أهداف أكثر".

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كما أضاف مدافع إيفرتون: "آرسنال فريق رائع، ولكننا استطعنا الفوز على تشيلسي أيضًا، لقد تمركزت بشكل جيد في الوقت المناسب لإحراز الهدف، من الرائع مواصلة الانتصارات".

وكان جاكيلكا قد شارك في المباراة كبديل قبل إحراز هدف الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لكتيبة المدرب ماركو سيلفا.

يذكر أن إيفرتون يحتل حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تراجع آرسنال للمركز الرابع.