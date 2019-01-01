الدوري الإنجليزي الممتاز

جاكا يقترب من قيادة أرسنال الموسم القادم

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Getty Images
بعد اقتراب رحيل القائد الأول لوران كوسيلني
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح لاعب الوسط السويسري جرانيت جاكا، هو المرشح للحصول على شارة قيادة أرسنال في الموسم القادم.

قائد أرسنال الأول لوران كوسيلني، تسبب في حالة كبيرة من الجدل خلال جولة الفريق التحضيرية،برفضه السفر مع الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك لرغبة الفرنسي في فسخ عقده مع المدفعجية، من أجل الرحيل بالمجان إلى نظيره الفرنسي بوردو.

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أكدت رغبة أوناي إيمري في منح جاكا الشارة قبل بداية الموسم الجديد.

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جاكا كان من القادة الذين اختارهم إيمري الموسم الماضي، رفقة كل من بيتر تشيك وآرون رامسي ومسعود أوزيل وكوسيلني.

ومع رحيل تشيك ورامسي يتبقى أوزيل وجاكا، لتميل الأمور بشكل كبير نحو الدولي السويسري، نظراً لسوء علاقة أوزيل مع إيمري.

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لاعب آخر كان مرشحاً لتلك المهمة، وهو الإسباني ناتشو مونريال، لكن احتمالية مشاركته كأساسي الموسم المقبل تبدو ضعيفة جداً.

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