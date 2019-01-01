جاكا: موسم جيد لأرسنال باستثناء آخر 5 مباريات

حزن شديد في غرفة ملابس أرسنال عقب السقوط ضد تشيلسي

كشف جرانيت جاكا لاعب وسط أرسنال، عن حالة الإحباط الشديدة التي سادت الفريق، عقب خسارة الدوري الأوروبي.

أرسنال تعرض لهزيمة كبيرة ضد تشيلسي 4/1 أمس الأربعاء بنهائي البطولة، في نهاية سيئة للفريق الإنجليزي.

الخسارة تعني ضياع لقب أوروبي، وكذلك غياب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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وقال جاكا عقب الخسارة:"لم يتحدث أحد في غرفة الملابس سواء إيمري أو اللاعبين بعد المباراة، نعلم حجم الخسارة والأمر لا يتعلق بالصياح في حالة الهزيمة".

وأضاف السويسري:"يمكنك قول الكثير الآن ولكنه ليس الوقت المناسب لشرح ما حدث، كانت فرصة كبيرة لنا وأهدرناها".

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وتابع:"أعتقد أنه موسم جيد لنا باستثناء آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، أتيحت لنا فرصة التعويض ضد تشيلسي، ولو لم تستغل فرصتك ستجد نفسك في الدوري الأوروبي مرة أخرى".

واستكمل:"فتحنا المباراة أكثر من اللازم في الشوط الثاني بعد التأخر بهدف، صنعنا العديد من الفرص ولقد قمنا بأخطاء كثيرة".

يذكر أن أوناي إيمري مدرب أرسنال، أكد بعد الخسارة أنه يتوقع بيع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعداداً لمواصلة التطور الموسم الجديد.