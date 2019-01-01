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الدوري الإنجليزي الممتاز

جاكا: تعلمنا من الخسارة أمام ليفربول

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لاعب وسط آرسنال جرانيت جاكا سعيد بانتصار آرسنال على فولهام

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عبر جرانيت جاكا لاعب وسط آرسنال عن سعادته البالغة بانتصار فريقه على فريق فولهام برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاكا قال في تصريحاته بعد المباراة: "بعد أن قدمنا مستوى سيء أمام ليفربول، لعبنا اليوم بشكل جيد أمام فولهام لكي نُظهر للجميع تطورنا، فريق فولهام يمتلك مدربًا رائعًا وفريقًا جيد، لقد شعرنا بالتوتر أثناء فوزنا بهدفين مقابل هدف، ولكن بعد أن أحرزنا أربعة أهداف شعرنا بالسعادة".

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كما أضاف اللاعب السويسري: "تعلمنا من الهزيمة أمام ليفربول، وبإمكاننا تعلم المزيد أيضًا، أمامنا مباريات صعبة أمام تشيلسي ووست عام يونايتد".

أما عن الهدف الذي أحرزه فقال جاكا: "لقد طلب مننا المدرب أنا وجوندوزي التقدم ومحاولة الحصول على فرص للتسجيل، أتمنى أن نكون أفضل في عام 2019، وأن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

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