جاكا: أشارك مع أرسنال وأنا مصاب منذ أسابيع

اللاعب السويسري يؤكد أنه يلعب مع أرسنال وهو مصاب في وتر أكيليس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جرانيت جاكا، لاعب أرسنال الإنجليزي أنه كان يتحمل إصابة قوية أثرت عليه منذ أسابيع مع أرسنال.

ويواجه اللاعب السويسري العديد من الانتقادات بسبب مستواه مع الفريق اللندني، أثناء مسيرته.

وظهر صاحب الـ 26 عاماً، بشكل سيء في مباراة فريقه أمام توتنهام بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهدفين لكل فريق.

وقال جاكا في تصريحات صحفية: "لقد كنت أعاني من آلام في وتر أكيليس منذ عدة أسابيع، ولكني شعرت به في المباراة".

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وتابع: "إنه يؤلم للغاية ولكن الأمور على ما يرام".

وفي سياق متصل، هاجم إيان رايت أسطورة أرسنال السابق، جاكا في تصريحات سابقة، أكد خلالها أن مكانه في الفريق مهدد بسبب تراجع مستواه.

وقال رايت في تصريحات لراديو بي بي سي: "لا ينبغي أن يُطلق على نفسه قائد الفريق، بل يجب عليه التركيز على مهام مركزه".

وواصل: "لقد ارتكب العديد من الأخطاء أمام توتنهام، وكاد أن يحصل على بطاقة حمراء بسبب كثرة الأخطاء".