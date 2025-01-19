"إلى الدرجة الثانية" .. نجم خيتافي يكشف عن استفزازات جافي له في لقاء برشلونة!

نجم برشلونة يستفز نجوم خيتافي

شهدت مباراة خيتافي وبرشلونة في ملعب كوليسيوم أجواءً مشحونة بالتوتر والجدل، حيث انتهت بالتعادل بين الفريقين في مواجهة مليئة بالمشاحنات.

واعتمد خيتافي على إهدار الوقت وإحباط محاولات برشلونة للعودة إلى المقدمة، مما أثار استياء لاعبي النادي الكتالوني.

وبعد المباراة، وأثار خوان إجليسياس لاعب خيتافي، الجدل بتصريحاته عن تصرفات لاعب برشلونة الشاب، جافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي حديثه لبرنامج Tiempo de Juego على إذاعة كادينا كوبي، قال إجليسياس: "جافي قال لنا: (إلى الدرجة الثانية، إلى الدرجة الثانية) وكان يُخفي فمه بيده، وقلت له إذا كنت شجاعًا بما يكفي لتقول ذلك، فلا تغطي فمك".

وأضاف: "هذا ما يثير غضبهم أكثر، أنهم لا يستطيعون الحصول على النقاط الثلاث هنا".

وتحولت مباريات خيتافي وبرشلونة إلى مواجهات كلاسيكية مليئة بالندية في الدوري الإسباني، وذلك منذ عام 2019، لم يتمكن برشلونة من تحقيق أي فوز على ملعب كوليسيوم.

وآخر مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في يناير 2025، فيما سبقتها عدة مباريات انتهت بالتعادل السلبي، وكانت آخر هزيمة لبرشلونة في أكتوبر 2020 بنتيجة 1-0.

ولم يكن تصريح إجليسياس هو الحدث الوحيد المرتبط بجافي خلال المباراة، حيث أظهرت لقطات أخرى اللاعب وهو يهاجم ييلو، لاعب خيتافي، قائلاً: "من أنت؟ أنت سيئ للغاية .. استيقظ! أنت سيئ للغاية".

الموقف انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤكد اشتعال الأجواء في كل مرة يلتقي فيها الفريقان.