جاسبريني يقترب من تدريب روما والبديل بينيتيز

جان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا يتصدر ترشيحات إدارة روما من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة إدارة نادي روما في الحصول على خدمات جان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن إدارة النادي الإيطالي ترى في جاسبريني الشخص الذي سيقود مشروع روما في الفترة المقبلة.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

ليفربول × وولفرهامبتون

برايتون × مانشستر سيتي

توتنهام × إيفرتون



🇪🇸

برشلونة × خيتافي

ريال سوسيداد × ريال مدريد



🇮🇹

روما × يوفنتوس



🇫🇷

مارسيليا × ليون



🔥🔥 pic.twitter.com/5Do4XZlHrO — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مايو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن نادي أتالانتا لن يتخلى عن جاسبريني بسهولة، خاصة بعد الموسم المذهل الذي قدمه معهم واقترابه من دوري أبطال أوروبا.

وألمحت تقارير صحفية آخرى لوجود عدة بدائل أمام إدارة النادي العاصمي، يأتي على رأسها رافاييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لريال مدريد والحالي لنيوكاسل.

رانييري يؤكد رحيله عن روما نهاية الموسم

واستبعدت إدارة روما فكرة التعاقد مع ماوريزيو ساري المدير الفني السابق لفريق نابولي والحالي لتشيلسي، عقب أن أكد أنه يسعى للبقاء مع البلوز.

جدير بالذكر أن كلاوديو رانييري المدير الفني الحالي لروما كان قد أعلن في تصريحات صحفية بالأمس عن رحيله عن صفوف النادي بنهاية الموسم.