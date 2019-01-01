جاسبريني: وصلنا إلى النهائي.. لنا الحق في أخذ حظوظنا

المدرب يشيد بصلابة فريقه في ظروف ليست سهلة..

أبدى جيان بييرو جاسبريني مدرب أتالانتا سعادته بالفوز على فيورنتينا والتأهل لنهائي كأس إيطاليا.

وقال جاسبريني لراي سبورت:"إنها ليلة رائعة لنا، لقد حققنا هدفاً مذهلاً مثل التأهل للنهائي. سيكون الفوز مهماً، ولكن الوصول للنهائي هو ما أردناه ولقد قاتلنا بقوة للوصول إلى هنا ضد فريق قوي لفيورنتينا، اللاعبون استحقوا ذلك".

وأضاف:"لقد كان الاختبار الأقوى لنا، لأنه أتى بعد مباراة نابولي مباشرةً. قبل نهائي الكأس لدينا وقت للتحضير وبالتالي سيكون تركيزنا على ما تبقى من مباريات في لادوري الإيطالي".

وأوضح:"بالمباريات التي نملكها ووضعنا في جدول الترتيب، لنا كل الحق في لعب أوراقنا وأخذ حظوظنا".

أما عن إصابة جوسيب إيليتشيتش خلال المباراة قال:"نتمنى استعادته قريباً، لا يمكننا خسارة أي أحد، بابو جوميز وإيليتشيتش ودوفان زاباتا، كلهم لا غنى عنهم هنا".

يذكر أن أتالانتا تأهل لملاقاة لاتسيو في النهائي بعد الفوز على فيورنتينا 2-1 في الإياب، 5-4 بمجموع المباراتين.