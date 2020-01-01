رئيس برشلونة الأسبق: أعيدوا نيمار، وسأدفع غرامة ميسي

خوان جاسبارت الرئيس الأسبق لبرشلونة يتحدث عن عودة نيمار وغرامة ميسي بعد الاحتفال بمارادونا وبارتوميو وبيريز والعديد من الأمور.

أكد خوان جاسبارت الرئيس الأسبق لنادي برشلونة على موافقته على فكرة عودة البرازيلي نيمار لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاسبارت ونقلتها صحيفة "آس"، وتطرق خلالها للحديث عن ليونيل ميسي ورغبته السابقة في الرحيل واحتفاله الخاص بمارادونا.

وقال جاسبارت: "دعوا نيمار يعود لبرشلونة لكن تحت شروط معينة معقولة، لقد سامحته بالفعل، دعونا نشاهده يلعب مع ميسي من جديد".

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وأضاف عن رحيل ميسي: "بالنسبة لي هو اللاعب الأفضل في العالم وقدم الكثير للنادي، لكن مثل غيره برشلونة سيستمر في غيابه، لو خيروني بينه وبين النادي سأختار برشلونة".

وأردف: "من العار أن يدفع لاعب مثل ميسي غرامة لأنه قام بتقدير شخص مثل مارادونا، يوم الإثنين سأدفع الـ 600 يورو الخاصة به".

وأكمل عن بارتوميو: "على المستوى الرياضي حقق بعض البطولات ولم يترك ميسي يرحل، هو شخص جيد ولديه مزايا وعيوب مثل الجميع، ولا أظن أنه دفع ليشوه صورة اللاعبين كما قيل".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن فلورنتينو بيريز: "لا يمكن أن يكون ميسي رؤساء الأندية كما يقال عنه، لو كان كذلك لحقق الفوز بكل البطولات الممكنة".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على رغبته في العودة للعب كرة القدم بجوار ميسي من جديد.