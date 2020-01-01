جاسبارت: أرفض الإطاحة ببارتوميو، وبرشلونة أكبر من ميسي!

خوان جاسبارت رئيس برشلونة الأسبق يرفض عملية سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس الحالي للنادي الكتالوني ويعلق على مستقبل ميسي.

أكد خوان جاسبارت الرئيس الأسبق لنادي برشلونة لرفضه التام لعملية سحب الثقة من رئيس النادي الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "آس" على لسانه، وأكد خلالها أن ما يتعرض له بارتوميو في الفترة الأخيرة لا يستحقه.

وقال جاسبارت: "بارتوميو لا يستحق الطرد ولا المناداة برحيله، على المستوى الشخصي لا أظن أن التصويت سينجح بالرغم من الأصوات الكثيرة التي تم جمعها".

المزيد من الفرق

محرز في ريال مدريد .. حملات لتغيير الانتماء ومنافس جديد لميسي

وأضاف: "من يحدد مصير النادي هم 100 ألف عضو وليس 20 ألف فقط، علينا أن نستمع لصوت الجميع ونحترم كل الأطراف قبل أي شيء".

وأكمل عن ميسي: "النادي أكبر من أي لاعب، ولا أعتقد أن أعضاء النادي يتخذون القرارات بناءًا على مستقبل لاعب بعينه سواء سيبقى أو سيرحل".

وأردف: "الهزيمة بثمانية أهداف من بايرن ميونخ مؤلمة لكنها لن تحدد تاريخ النادي، ولا مستقبله، ولا يجب أن تقول لنا ما الذي علينا أن نفعله".

جدير بالذكر أن الأصوات الـ 20 ألف التي تم جمعها يتم مراجعتها حاليًا، وحال ثبت صحتها سيتم إجراء تصويت على سحب الثقة من الرئيس الحالي.