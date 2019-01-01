جاساما وباملاك يديران مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكام مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام غدًا الأحد على ملعبي الدفاع الجوي والقاهرة.
وتقام مباراة تونس والسنغال على ملعب الدفاع الجوي، في تمام السادسة مساءً، بينما يقام اللقاء الثاني في تمام التاسعة في ستاد القاهرة.
وأسند الاتحاد الإفريقي إدارة نيجيريا والجزائر للجامبي بكاري جاساما، الذي يعد من أبرز حكام القارة في الوقت الحالي.
ويدير لقاء تونس والسنغال في نفس الدور من كأس الأمم الإفريقية، الإثيوبي باملاك تيسيما، الذي أدار نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.
إقرأ أيضًا - محمد عواد: طلبت الرحيل من الإسماعيلي ويوجد عرض الآن
ويعاون تيسيما كلًا من السوداني وليد أحمد علي والكونغولي أوليفيه سافاري، وبرنار كامي حكمًا رابعًا.
محمد نداياي كبير مشجعي السنغال يتحدث لـ @abdoallaiithy عن علاقته بالنجم السنغالي ساديو ماني منذ أن كان طفلًا وبماذا نصحه 💫— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019
🔗 https://t.co/fsb4cZpUiT pic.twitter.com/gX8QItz79x