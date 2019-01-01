جازيديس يقترح عودة كوستاكورتا وتعيين مالديني كمدير رياضي لميلان

تغييرات إدارية منتظرة للنادي الإيطالي

أجرى نادي ميلان الإيطالي، اجتماعاً عاجلاً مساء أمس الثلاثاء، لبحث الخطط المستقبلية للروسونيري في الفترة القادمة.

ميلان أعلن مؤخراً رحيل ليوناردو المدير الرياضي للنادي، قبل أن يتبعه مدرب الفريق جينارو جاتوزو.

جازيديس يؤكد رغبته في استمرار مالديني مع ميلان

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" كشفت عن تفاصيل الاجتماع الذي انعقد بقيادة إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان.

جازيديس اقترح تعيين باولو مالديني بدلاً من ليوناردو في منصب المدير الرياضي، مع استقدام بعض الوجوه الجديدة.

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وتأتي على رأس الأسماء المرشحة، مدافع الفريق السابق أليساندرو كوستاكورتا، ليصبح مساعداً لمالديني بمنصبه المقترح.

يذكر أن ميلان خسر فرصة اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد احتلاله المركز الخامس بالدوري الإيطالي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لحركة التغييرات الإدارية الأخيرة.