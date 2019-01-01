نيفيل يُطالب تشيلسي بتحمل "ألم التغيير" إن أراد لعب كرة قدم جميلة

نيفيل يتحدث عن الأوضاع في النادي اللندني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى جاري نيفيل محلل قناة سكاي سبورتس الإنجليزية أن إدارة تشيلسي ومالك النادي رومان أبراموفيتش عليه أن يعيش "ألم التغيير" وألا يُقيل ماوريتسيو ساري إن كان راغبًا في رؤية فريقه يلعب كرة قدم جميلة وممتعة.

ويعيش المدرب الإيطالي وضعًا صعبًا جدًا في لندن، بعد تراجع أداء ونتائج تشيلسي كثيرًا خلال الفترة الأخيرة وخروجه من المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في جدول ترتيب البريميرليج، وخاصة الخسارة أمام بورنموث 4-0 ثم السقوط المدوي أمس أمام مانشستر سيتي 6-0.

نيفيل تحدث عقب مباراة ملعب الاتحاد قائلًا "ملاك النادي عليهم أن يعيشوا ألم التغيير إن كانت لديهم رغبة في رؤية كرة قدم ذات جودة أعلى، الآن ليس وقت التراجع والضعف أمام هذا الأمر. سنرى ما سيحدث خلال الـ24-48 ساعة القادمة وإن كان تشيلسي يمتلك الإيمان في مواصلة هذا الطريق أم لا".

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"اتفقت مع النادي سابقًا حين أقال فيلاش بواش وسكولاري، هل سيستمرون مع ساري؟ هل يريدون فعلًا ذلك النوع من كرة القدم على المدى الطويل، إن كانت لديهم تلك الرغبة عليهم الحفاظ على مركز النادي وخوض ذلك التغيير والشعور بألمه".

"هم لم يفعلوا هذا أبدًا في السابق، لكن سنرى مدى عزمهم على رؤية هذا التغيير في أسلوب اللعب. إن كانت لديهم الإرادة لإحداث هذا التغيير، سيحافظون على المدرب ولن يكرروا ما فعلوه في السابق".

أتم "نحن نتحدث عن إعجاب وتقدير أبراموفيتش لأسلوب لعب بيب جوارديولا، الذي يعتمد على الاستحواذ بنسبة 75-80%، تشيلسي لم يلعب هكذا أبدًا".