جاري نيفيل: تمنيت بوتشيتينو لا مورينيو بعد فان خال في مانشستر يونايتد

يُدافع عن سولشاير..

اعتبر جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، أن الأنباء التي تربط ماوريسيو بوتشيتينو بتدريب الشياطين الحمر، منطقية للغاية، مشيرًا إلى أنه أراد رؤية المدرب الإنجليزي على رأس الدفة الفنية لليونايتد بعد رحيل لويس فان خال.

جوزيه مورينيو كان من تولى تدريب اليونايتد بعد فان خال، وقد تمكن في سنتين ونصف من تحقيق لقب كأس كاراباو وكذلك الدوري الأوروبي، لكن نيفيل يعترف أنه كان يتمنى بوتشيتينو وليس المو بعد نهاية حقبة المدرب الهولندي في الأولد ترافورد.

مدرب فالنسيا الأسبق قال في تحليل مع سكاي سبورت "إنه أمر متوقع للغاية أن يرتبط بوتشيتينو بمانشستر يونايتد، قلت قبل ذلك أنه كان ينبغي أن نتعاقد معه وليس مورينيو بعد فان خال.".

في الوقت نفسه، فقد دعا نيفيل المدرب الحالي، أولي جونار سولشاير، إلى ضرورة الدخول في سوق الانتقالات الشتوية بكل ما أوتي من قوة وإنفاق مبالغ طائلة من أجل تدعيم صفوف فريقه وإلا فقد يخسر وظيفته في وقت قريب.

"علي أولي أن يكون أنانيًا، عليه أن ينفق الأموال في يناير ويحمي وظيفته ويستمتع بإنجازه مع اللاعبين الشباب، من يعرف ماذا سيفعلون أولئك الشباب لليونايتد؟."

تصريحات نيفيل تأتي في أعقاب تعادل يونايتد المثير مع شيفيلد بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة شارك فيها المانيو بلاعبين أغلبهم من أكاديمية النادي، والثلاثة أهداف كانت من توقيع الثلاثي الشاب ماركوس راشفورد وميسون جرينوود وبرندون ويليامز.

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وتابع نيفيل حديثه "سولشاير يجب أن يطلب المال، فلو لم يفعل لا أظن أنه سيتواجد ليقطف ثمار عمله الحالي.".

وأتم "إنهم شباب ولا يعرفون كيفية التعامل مع مباراة خارج أرضهم في الدوري الإنجليزي، ليس لديهم خبرة أو نضج، وحتى قادة الفريق أين هم؟ ماتيتش يريد الرحيل وماتا حبيس لدكة البدلاء وبوجبا مصاب.".

"لن أتحدث عن منتصف الملعب، لأنه لا يوجد منتصف ملعب أصلًا في مانشستر يونايتد، ما يحبطني أيضًا هو قلة الاختراق والتسديدات على المرمى هذا الموسم من ثلاثي خط هجومنا. لن أسامح هجومنا، إن ألقى أحد نظرة على هجوم ليفربول أو السيتي أو تشيلسي، فستجد أنهم يقاتلون على كل كرة ويبعدون دومًا."

يذكر أن مانشستر يونايتد يقبع في المركز السابع حاليًا برصيد 17 نقطة، وقد تحدثت تقارير بريطانية أن إد وودوارد، الرئيس التنفيذي للنادي، ليس لديه النية لإنفاق الأموال بصورة كبيرة في الشتاء وأنه يفضل الانتظار إلى الصيف ومن ثم الدخول في نافذة الانتقالات بكل قوة.