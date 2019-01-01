جاري لينكر: سأحلق شعري إذا فاز ليفربول بالبريميرليج

لينكر يتعهد بالظهور في الستوديو التحليلي الموسم المقبل حالقًا رأسه في حال توج ليفربول بالدوري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تعهد جاري لينكر بالظهور الموسم المقبل في ستوديو البريميرلج التحليلي برأس صلعاء في حال نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاء ذلك قبل مباراة ليفربول أمام مضيفه بيرنلي على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، قال جاري لينكر إن المهمة ستكون صعبة للريدز من أجل منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

— Gary Lineker (@GaryLineker) August 31, 2019

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب لينكر تغريدة حول هذا الأمر، بأنه سيحلق شعره في حال فاز ليفربول بالبريميرليج.

وجاءت التغريدة كالتالي: "الثعالب "يقصد ليستر سيتي" يمضون بشكل جيد، ولكن في حالة فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سأظهر العام المقبل في ستوديو البريميرليج بعد حلاقة شعري"

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يذكر أن ليفربول قد خسر الصراع على البريميرليج في الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي، حيث احتل الوصافة برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتي البطل بنفطة واحدة.