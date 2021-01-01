خطوة تفصل جاري رودريجيز عن العودة، وقرار خاص من كاريلي بشأنه

مهاجم الاتحاد غائب منذ فترة طويلة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن خطوة واحدة باتت تفصل جاري رودريجيز عن العودة إلى اللعب مع ناديه الاتحاد عقب تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته طويلًا عن الفريق وأثارت الكثير من التساؤلات حولها.

مهاجم الرأس الأخضر العائد للاتحاد بعد إعارة لموسم ونصف مع فنربخشه يعيش موسمًا رائعًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكنه غائب عن الفريق منذ أصيب في العضلة الخلفية خلال مواجهة الرائد في 21 ديسمبر الماضي.

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صاحب الـ30 عامًا كان من المفترض أن يعود في بداية يناير لكنه لم يتعاف بالشكل المطلوب ليُسافر إلى تركيا حيث خضع لعلاج هناك تحت إشراف طبيبه الخاص، ومن ثم قيل أكثر من مرة أنه جاهز للعودة وبعدها يتم استبعاده لعدم جاهزيته.

رودريجيز يُواصل العمل حاليًا وفق برنامجه البدني الخاص، ورغم أن الحديث يدور حول جاهزيته لمباراة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين إلا أن المدرب فابيو كاريلي طلب من جهازه المساعد إجراء اختبارات بدنية وفنية للاعب يوم الأحد القادم للتأكد من مدى جاهزيته للعب قبل الزج به في مباراة الثلاثاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرازيلي لديه رؤية مختلفة حتى لو ثبت جاهزية اللاعب لمواجهة الفتح، وهي إبعاده عن هذا اللقاء وتجهيزه ليتم الدفع به تدريجيًا بدءًا من مباراة الرائد في الجولة الـ24 من الدوري السعودي.