جاريدو يعتذر لجماهير العين بعد خسارة عجمان

خوان كارلوس جاريدو يعتذر لجماهير العين ويحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام عجمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب الإسباني، خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لنادي العين الإماراتي عن اعتذاره لجماهير الفريقعلى الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه أمام عجمان ضمن الجولة العشرين من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال جاريدو: "ارتكبنا أخطاءً كثيرة ولعبنا مباراة سيئة جداً ولم نظهر بالصورة المطلوبة، ما أدى إلى الخسارة الكارثية التي تعرض لها الفريق في مواجهة اليوم"

وأضاف: "نمر بلحظات صعبة ونحتاج لإظهار أفضل ما لدينا كل من موقعه حتى نتمكن من تحسين وضعنا وتصويب أخطاء الفريق، والمؤكد أن العين نادٍ كبير لذلك علينا التعامل مع كل الظروف ومواجهة الضغوط والاستمرار في العطا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "الأخطاء التي ظهرت في مواجهة اليوم سنعمل على تصحيحها، ولا ألوم الدفاع فقط على الخسارة لأننا مطالبون بالعمل كفريق وترجمة الفرص إلى أهداف"

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ورداً على سؤال حول وضع البرازيلي كايو لوكاس، الذي بدا غاضباً من التغيير، قال: "المؤكد أن كايو أحد اللاعبين المهمين في قائمة الفريق كما أنه قادر على صناعة الفارق ومساعدة الفريق، ولكنني منحته عدة فرص غير أنه لم يظهر بالصورة المطلوبة وان لم يكن سعيداً بسبب استبداله فعليه أن يحسن من أدائه ويقدم المستوى الذي يمكنه من الاستمرار حتى صافرة النهاية"