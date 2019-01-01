جاريدو يطالب جماهير العين بدعم الفريق

الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين الإماراتي يطالب جماهير الفني بتقديم الدعم قبل مواجهة عجمان في دوري الخليج العربي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين جماهير الفريق بتقديم الدعم الكامل لهم خلال الفترة المقبلة في ظل دخولهم لمنحنى صعب من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاريدو ونقلها الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أن الفريق يريد تقديم أفضل ما لديه فيما تبقى من الموسم.

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وقال جاريدو: “نريد أن نحقق الانتصارات وأن نظهر روح التحدي والإصرار على تحقيق الأهداف من ذلك الموسم بداية من مواجهة عجمان وحتى نهاية الموسم".

وأضاف: "ثقتي كبيرة في كل لاعب من العين، هم يريدون دومًا أن يرفعوا شعار ذلك النادي عاليًا وأن يدافعوا عنه، ومن المؤكد أن الفوز في المباراة المقبلة سيكون دفاع كبير لما تبقى من الموسم".

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وأكمل: "أريد من الجماهير أن تدعم الفريق في المرحلة المقبلة، لدينا فريق يقاتل على جبهتين سواء محليًا أو قاريًا، ودعم الجماهير يعد من أهم الدوافع بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن العين سيستضيف عجمان يوم السبت المقبل في لقاء الجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي وهو في المركز الثالث بـ 38 نقطة.