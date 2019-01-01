جاريدو مدافعًا عن سياسته: الشباب ليسوا سبب الهزيمة

العين في تراجع مستمر تحت قيادة الإسباني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دافع الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، عن سياسة الاعتماد على لاعبين شباب التي يتبعها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الهزيمة أمام بني ياس ترجع لقدرة الخصم على تعزيز تقدمه.

الإسباني قرر الدفع بلاعبين شباب بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي، على أن يتم استبعاد الثنائي كايو وروبيرو من المباريات، لأسباب فنية.

وقال جاريدو، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "أهدرنا ضربة جزاء مع نهاية الشوط الأول، وهي لحظة لم تكن جيدة، لأننا أهدرنا قبلها عديد الفرص، فتمكن بني ياس من تحول المباراة لصالحه بتسجيل الهدف الأول، وهنا كانت نقطة التحول بالمباراة، لأننا لم نستطع العودة بعده، وهم عززوا تقدمهم بهدف ثان في بداية الشوط الثاني".

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وأضاف: "الاعتماد على اللاعبين الشباب ليس سبب الهزيمة، لأن في الجولة الماضية لعبنا بنفس المجموعة والكل كان راضيًا عن الأداء، والواقع يؤكد أن هناك اختلافًا كبيرًا بين تشكيل الفريق في الفترة الماضية والوقت الحالي، بجانب أن الإصابات أبعدت عدد من العناصر الأساسية كمهند ومحمد فايز وعجب".

يذكر أن الزعيم خسر بالأمس أمام بني ياس بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتجمد رصيد البنفسجي عند النقطة 39 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد خصمه إلى النقطة 36 في المركز السادس.