جاريدو: حكم مباراتنا أمام الهلال يحتاج لساعة جديدة لاحتساب الوقت بدقة

الهلال يفوز على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، عن الهزيمة أمام نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الهلال تعرض لهزيمة بهدف دون رد أمام النجم الساحلي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "خسارة غير متوقعة وكنا نحتاج للفوز وصعب قبول النتيجة في الوقت الحالي".

وأضاف: "لا نستحق الهزيمة أمام الهلال السوداني، سنحت لنا 4 أو 5 فرص، ولكن لم نتمكن من إحراز أهداف، ولكن المنافس استغل فرصة واحدة وسجل منها هدف".

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وتابع جاريدو منتقدًا الحكم: "الوقت الضائع 6 دقائق، ولكن احتسبها 5 دقائق فقط، من الممكن أنه يحتاج إلى ساعة جديدة على الاتحاد الإفريقي أن يعطي له ساعة جديدة بدلًا من التي يحملها".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الفوز في المباريات المقبلة من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل.