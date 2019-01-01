رسالة من جاريدو لجمهور العين - تراجع عن إيقاف الثنائي وخطة إنهاء الموسم
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
خاطب الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، جمهور الزعيم في رسالة مطولة، لتوضيح أهداف الفريق فيما تبقى من الموسم، بعد سلسلة النتائج السلبية التي يحققها.
الإسباني كان قد تولى المسؤولية الفنية للبنفسجي خلفًا للكرواتي زوران ماميتش، لكن بعد عدد من النتائج السلبية، قرر استبعاد الثنائي كايو وروبيرو، لأسباب فنية، والاعتماد على اللاعبين الشباب.
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وكتب جاريدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "دوري الأبطال دائمًا ما تكون المنافسة به على أعلى مستوى واللاعبون يكونون لديهم دوافع قوية لخوض مثل هذه المباريات، لذلك حان وقت كافة أعضاء الفريق، الذين يرغبون للعمل من أجل إضافة جهد لخدمة العين.
"لا بد على اللاعبين أن يلعبوا من أجل أنفسهم ومستقبل وكذلك أسرهم والفريق والنادي، هذا وقت القتال سويًا".
الإسباني تابع: "قررت إعادة كايو وروبين، لأنهما يرغبان في للعمل من أجل مصلحة الفريق، علينا أن ننسى الماضي حتى نحقق نتائج إيجابية في ختام الموسم، لذلك نحتاج لجهود كافة اللاعبين.
"أريد أن أرى الأفضل لدى اللاعبين في كل مباراة، نعم واجهنا سوء حظ في الفترة الماضية، بسبب عديد من الغيابات للإصابات أو العقوبات، لكن حان وقت اللاعبين المهمين لكي يظهروا في كل مباراة، لأننا نلعب الآن من أجل مستقبل العين".
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وأضاف: "أرغب في العمل مع اللاعبين أصحاب الخبرات، لأن هذه النوعية من اللاعبين هم الذين يحتاجهم الفريق في مثل هذه المباريات، خاصة وأن وضعنا غير جيد، لذلك علينا أن نقاتل في الملعب كالأسود".
مدرب الزعيم اختتم موجهًا رسالة للجماهير: "ليس لدي أي شيء أقوله للجمهور، لديهم كامل الحق في انتقاد أدائنا، فقط أتمنى أن نحقق الانتصارات في ختام الموسم، لدينا مباراتين في دوري الأبطال وثلاثة لقاءات في الدوري المحلي، لتحقيق هدفنا، وجعل جمهورنا سعيد، بجانب وضع العين في مكانته الطبيعية، وحتى نكون راضيين عن أنفسنا بأننا قدمنا كل شيء في الملعب.
"غدًا مباراة صعبة للغاية أمام منافس رائع لديه لاعبين مميزين، لكننا قادرين على إظهار قدراتنا واتخاذ أولى خطوات إنهاء الموسم بنجاح".
my statements for the game on Monday 6-05-2019. Al Hilal - Al Ain. Champions League is always the highest level competition and the players have the maximum motivation to play these games. It is time to have all the components of the team that want to add effort and work to the team. Players must mainly play for themselves, for their future, for their families, for their team, for their club. It's time to fight together. I have recovered Caio and Ruben because they want to work for the team. We must forget the past and get good results in this final season sprint. for that we need all our players united for the same goal. I would like to play with my best players every match. unfortunately we have had many absences due to injuries or sanctions. it is time for all of our important players to be present in each game because it is now when we play the future of the team. my intention is to play with more experienced players because they are the ones that in this type of matches the team needs. Our situation is not positive and in each game we play the whole season so in the field we must fight like lions. I can not say anything to the fans. they are in their right to show disagreement with our performance. I just hope I can dedicate victories in this final sprint. We have two matches in the Champions League and three in the league to achieve our goals. make our fans happy put our club to the height it deserves and be satisfied as a team because we gave it everything in the field. Tomorrow in a very difficult game and in front great rival with great players we can demonstrate our ability and give the first step to finish the season with success. Thank you all very much for your attention. mis declaraciones para el partido de lunes 6-05-2019. Al Hilal - Al Ain. Champions League es siempre la competicion de maximo nivel y los jugadores tienen la maxima motivacion para jugar estos partidos. es el momento de contar con todos los componentes del equipo que quieran sumar esfuerzo y trabajo para el equipo. los jugadores deben principalmente jugar por ellos mismos, por su futuro, por sus familias, por su equipo, por su club. es el momento de luchar
العين تقلصت حظوظه في التأهل للدور المقبل بدوري أبطال آسيا، بعدما جمع نقطتين فقط من أربع مباريات، يتذيل بهم جدول ترتيب المجموعة الثالثة.
ويحل الزعيم ضيفًا غدًا الإثنين، على الهلال السعودي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بعدما انتصر الأزرق في الذهاب بهدف وحيد، على استاد هزاع بن زايد.
يذكر أن جاريدو قاد العين في عشر مباريات، لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر ستة آخرين.
نتمنى لك الشفاء العاجل صلاح! 🙏— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 4, 2019
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