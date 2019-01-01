جاريدو: التعادل أمام الاستقلال عادل والتأهل ليس سهلًا

العين حقق تعادلًا صعبًا وهو ما يرضي مدربه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، عن رضاه عن تعادل فريقه أمام استقلال طهران الإيراني، مؤكدًا أن التعادل كان صعبًا.

الزعيم خطف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال جاريدو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "الخروج بالتعادل خارج الديار أمر مهم، خاصة عند مواجهة فريق قوي على ملعبه ووسط جمهوره، لكن لاعبو العين أظهروا الروج القتالية والرغبة في الخروج بنتيجة إيجابية، واستحقوا العودة بنتيجة جيدة".

وأضاف: "اعتقد أن التعادل عادل قياسًا بمردود الفريقين على أرض الملعب، وإن كنا أقرب للخروج متقدمين في شوط اللقاء الأول، لولا تصدي القائم لتسديدة جمال معروف، لكن ربما تراجعنا في الشوط الثاني قليلًا بعد إحراز الاستقلال هدفه إلا أننا عدنا في الوقت المناسب وتعادلنا".

واختتم: "أرى أن المنافسة على بطاقتي التأهل بمجموعتنا ليس سهلًا، لأنها مجموعة تضم أفضل أربعة فرق على مستوى القارة، لذلك التأهل يتطلب جهدًا مضاعفًا وإظهار روح قتالية كبيرة، وأتمنى أن نحقق هدفنا ونتأهل".

يذكر أن التعادل منح الفريقان أول نقطة في رصيدهما، حيث احتل الزعيم المركز الثالث في المجموعة الثالثة، حيث خسر لقاء الجولة الأولى أمام الهلال السعودي، بينما يحتل الفريق الإيراني المركز الأخير بعد هزيمته بالمباراة الأولى أمام الدحيل القطري.