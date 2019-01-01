جاريدو: أتحمل مسؤولية الهزائم وعلينا التعامل باحترافية مع ظروفنا الصعبة

العين تلقى هزيمة ثقيلة أمام الجزيرة بخماسية مقابل هدف وحيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، تحمله مسؤولية تراجع أداء فريقه ونتائجه، مؤكدًا أنه سيظهر ردة فعل قوية خلال المباريات المقبلة لإعادة التوازن للفريق.

الزعيم خسر أمس الأربعاء، لقاء الديربي أمام الجزيرة بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإماراتي.

وقال جاريدو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعين: "سنقوم بتحليل أداء الفريق والطرق التي استقبلنا بها الأهداف الخمس، وعدم استغلالنا الفرص التي أتيحت لنا هو سبب الهزيمة، حيث أتيحت لنا فرصة للعودة للمباراة إلا أننا لم نحسن التعامل مع الفرص".

العين: قرار عودة عموري بيده

وأضاف: "كمدرب أتحمل مسؤولية الأداء والنتائج السلبيين، وأتقبل تمامًا الانتقادات، والآن علينا أن نتعامل باحترافية مع الوضع الصعب الذي يمر به الفريق، وعلينا إظهار ردة فعل قوية خلال المباريات المقبلة وإظهار روح التحدي والقتال لتحقيق نتائج إيجابية".

الإسباني اختتم بسؤاله حول حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري: "الوضع الحالي لا يسمح لنا سوى بالتفكير في تجاوز الظروف الحالية واستعادة توازننا بالصورة المطلوبة، في كرة القدم دائمًا توجد تفسيرات عديدة لمثل تلك النتائج السلبية، على المستوى التكتيكي على الأقل، وكما ذكرت سنفكر في إظهار ردة فعل قوية في الفترة المقبلة".

يذكر أن البنفسجي تجمد رصيده عند النقطة 38 في الوصافة متأخرًا بثماني نقاط عن الصدارة، بينما يأتي الجزيرة ثالثًا بـ37 نقطة.