جاريث بيل يتعرض لإصابة جديدة ويغيب عن ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تعرض اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد لإصابة في السمانة ستبعده عن المواجهات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الإصابة حدثت في الشوط الأول من مواجهة ويلز ضد بيلاروسيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لن يكون متاحًا في مواجهة الفريق الأخيرة في التصفيات والتي ستقام ضد بلجيكا في الجولة الختامية لدور المجموعات.

وعانى جاريث بيل من الإصابة ضد فريق ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بينما كان يلعب بقميص ريال مدريد، ولم يعد منذ ذلك الوقت.

وجاءت تلك الإصابة لتضيف لمشاكل جاريث بيل الحالية في صفوف ريال مدريد، حيث يقف في منتصف الطريق لا يعرف مصيره.

وينتهي العقد الحالي لجاريث بيل في صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقد يرحل بشكل مجاني حال لم يتم تجديده.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن بيل لن يجدد عقده في صفوف ريال مدريد، في ظل تكرار الإصابات والمشاكل التي يوُقع نفسه بها.







