جاريث بيل هو سلاح ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا

النادي الملكي قد يتحرك من أجل الدولي الفرنسي بالصيف المقبل مستغلًا نجمه الويلزي

يعد النجم الفرنسي بول بوجبا أحد أبرز نجوم الوسط في العالم بالوقت الحالي وذلك حيث عاد لتقديم الأداء الجيد مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فترة صعبة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومن جانب بطل كأس العالم 2018 فقد تحدث مؤخرًا عن نادي ريال مدريد الإسباني مما جعل البعض يرى إمكانية حدوث تلك الصفقة خاصة بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

قال نجم مانشستر يونايتد: "اللعب لريال مدريد هو حلم أي طفل يلعب كرة القدم، خاصة في فرنسا بعد عودة زيدان لتدريب الفريق".

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وقد تحدثت بعض الصحف الإسبانية عن تلك التصريحات وأن اللاعب قد يتواجد على قائمة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق بالصيف القادم بعد الفترة الصعبة التي مر بها ريال مدريد هذا الموسم.

🔴 لا شك أن فترته مع مانشستر يونايتد هي الأضعف والأقل في مسيرته -على الرغم من بدايته المبشرة معهم- لكن أخبرونا عن أفضل فترة شاهدتم فيها الملاك؟ 👀 pic.twitter.com/L8SVJymSVy — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 21, 2019

ومن جانب صحيفة "آس" فقد أكدت أن النجم الويلزي جاريث بيل قد يكون هو مفتاح ريال مدريد للتعاقد مع بول بوجبا في ميركاتو الصيف، حيث أن اللاعب كان هدفًا لنادي مانشستر يونايتد بالسنوات الأخيرة، وربما يستغله نادي العاصمة في صفقة تبادلية مع الشياطين الحمر.

يذكر أن جاريث بيل لم يعد يقدم الأداء المتوقع منه مع ريال مدريد بالفترة الأخيرة كما أنه دائمًا ما يعاني من الإصابات.