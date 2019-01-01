نجم بايرن ميونخ ومدربه يرحبان بجاريث بيل

تياجو ألكنتارا لاعب فريق بايرن ميونخ ونيكو كوفاتش المدير الفني للبافاري يرحبان بفكرة انضمام جاريث بيل للفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني تياجو ألكنتارا نجم فريق بايرن ميونخ عن ترحيبه بفكرة انضمام النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألكنتارا وأكد خلالها أن بيل لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ويستطيع إحداث الفارق واللعب لأي نادي.

وقال لاعب برشلونة السابق الذي لعب لبايرن ميونخ تحت قيادة بيب جوارديولا: "لو أراد لاعب المجيء لنا سيكون دومًا مرحبًا به بكل تأكيد".

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كما أعرب المدير الفني نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ الحالي عن ترحيبه باللاعب أيضًا وقال: "أنا معجب به للغاية مثل الكثير من الأندية الآخرى".

وأضاف: "أعتقد أنه يستطيع اللعب لنادي آخر دون ريال مدريد، لكنني لا أعلم أين سيكون في الموسم الجديد، لا يمكنني أن أعرف نواياه".

جدير بالذكر أن زيدان نفسه كان قد أشار مرارًا وتكرارًا لإمكانية رحيل بيل عن ريال مدريد هذا الصيف، لكنه أصر على احترامه لتعاقده مع النادي الملكي.

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