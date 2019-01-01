جاريث بيل أمام فرصة لتعزيز أرقامه أمام خصمه المفضل

مواجهة ريال مدريد أمام ليجانيس ستكون خاصة لجاريث بيل التي اعتاد التسجيل فيها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيكون جاريث بيل أمام فرصة لزيادة أرقامه الشخصية أمام خصمه المفضل ليجانيس والذي اعتاد التسجيل في مرماه.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليجانيس مساء اليوم الإثنين في ختام منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويسعى جاريث بيل لتعزيز غلة أرقامه الشخصية أمام ليجانيس، حيث سيكون أول الباحثين عن هز شباك الفريق المضيف في مواجهة الليلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

ويمتلك جاريث بيل 4 أهداف سجلها خلال مواجهاته أمام خصم ريال مدريد الليلة ليجانيس سواء في كأس ملك إسبانيا أو في الدوري الإسباني.

وسجل بيل أهدافه الأربعة في 3 مواجهات خاضها أمام ليجانيس، حيث خاص ضد ليجانيس 4 مواجهات لم يسجل في واحدة منهم وسجل في الثلاثة المتبقيين.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث خلف برشلونة وأتليتيكو مدريد، ويسعى لمواصلة انتصاراته من أجل مزاحمة الروخيبلانكوس على المركز الثاني.